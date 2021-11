Questa la dichiarazione dello scorso fine settimana rilasciata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ripresa dall'agenzia Ansa:

"Le infrastrutture contano molto per rilanciare interi territori, conta la banda larga e la possibilità di raggiungere facilmente i territori. Dobbiamo fare un salto di qualità, abbiamo risorse imponenti dal Pnrr.Avremo in due anni una rete metropolitana che copre tutta la regione. Abbiamo realizzato un sistema aeroportuale regionale facendo leva su Capodichino. Eravamo l'unica grande Regione d'Italia ad avere un solo aeroporto, decollerà a breve il Salerno Costa d'Amalfi, con un incremento potenziale di altri 4/5 milioni di viaggiatori sul nostro territorio".

Invito chiunque a recarsi sul luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo Costa d'Amalfi, per vedere con i propri occhi che non è in corso nessun lavoro di allungamento della pista. Per allungare la pista bisogna acquisire e abbattere case e fabbriche dopo averne fatto evacuare chi vi risieda. Nulla di tutto questo è ancora accaduto. Non sono neppure stati comunicati gli espropri!

Chi scrive queste cose conosce cosa bisogna fare per allungare la pista?

Inoltre, si continua a parlare di 6 milioni di passeggeri annui come incremento di traffico. Purtroppo il Master Plan del Costa d'Amalfi ha previsto solo 500.000 passeggeri in più entro 10 anni, in base agli studi di impatto ambientale presentati.

Inoltre non solo gli espropri non sono in atto, ma, a quanto ho sentito dire da più parti, è stato impugnato da più persone al Tar il decreto ENAC .

Anche la Valutazione di compatibilità ambientale per Metropolitana e stazione di fermata è al vaglio del Ministero.

I giornalisti che scrivono sull'argomento, dovrebbero documentarsi sui fatti e principalmente recarsi sul posto.

Non credo neppure tra l'altro che questo aeroporto si possa costruire. Oggi con tutte le problematiche di inquinamento e le politica di riduzione del consumo di suolo e abbattimento delle emissioni l'opera diventa persino folle, oltre che anacronistica.

Non credo che il trasporto aereo possa ritornare come prima, dopo la pandemia, la stessa globalizzazione è terminata, e la gente deve volare quando è indispensabile, mentre i trasporti dovrebbero essere tutti razionalizzati. Sento invece delle dichiarazioni che fanno ritenere che il Covid non sia mai esistito e che se le emissioni non dovrebbero essere ridotte.

Inoltre, a Pontecagnano, dove si consumerebbero 60 ettari di territorio, sono presenti pascoli e coltivazioni agricole, con la quarta gamma e le industrie casearie. Davvero vogliamo dare igp alla rucola e poi fare un aeroporto dove questa si coltiva e si lavora?

Vorrebbero venire a dirci che con un aeroporto più grande la qualità dell'aria negli anni resterà identica a quella odierna e che il suolo e i prodotti e le persone non risentiranno dell'inquinamento? Qualcuno dovrebbe leggere cosa si scrive nel Master plan.

Davvero vivere sotto un aeroporto con inquinamento diretto e indotto, anche di tipo acustico, è un "bene per la collettività"?

Ma questo chi lo deve dire la scienza o la politica?

Non parlate poi di posti di lavoro... secondo le previsioni ottimistiche fatte nel 2020 di chi deve gestire l'aeroporto, il numero massimo di posti di lavoro legati all'aeroporto avrebbe potuto raggiungere il numero massimo di 8500 (indotto compreso).... entro il 2045! Attenzione 2045 e tutte le previsioni sono state fatte prima della pandemia Covid.

Mi chiedo molto marginalmente e per lanciare un sasso nello stagno :

Quanti voti ha prodotto questa storia in tanti anni? A chi ha giovato e soprattutto....quanti soldi è costata e sta costando tutto questo barraccone ?

Tutti questi soldi inutili chi li ha spesi, dove sono stati presi e questo aeroporto non era stato dichiarato fallito?

Chi dovrebbe vigilare su fatti e situazioni cosa ha fatto?

Perchè tante passerelle elettorali su questo aeroporto ?

Solo un sasso nello stagno.......non è mia competenza.

