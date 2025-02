Tra Milan e Inter finisce in pareggio anche sugli spalti, e fuori dallo stadio. Se in campo il punteggio di finale è di 1-1, anche fuori sono le tifose ad abbellire e a pareggiare tra loro la sfida, perché la bellezza non ha limiti né conosce ragioni.

"Due cose non conoscono limiti: la femminilità e la maniera di abusarne": lo disse Jeanne Moreau nel film di Luc Besson "Nikita" del 1990. Mai affermazione fu più corretta e confermata dalle presenze.

Il tutto per un pubblico in gran parte proveniente dall'estero. A San Siro oggi sono convenuti tifosi, e di conseguenza tifose, da Tunisia, Polonia, Inghilterra, Turchia, Lituania e un po' tutto il globo terracqueo.

Così, in piena, e legittima, contestazione dei tifosi (che comunque hanno cantato durante la partita), ancora una volta è spettato al 'gentil sesso' abbellire e ingentilire una partita terminata in parità anche fuori dal campo di gioco.



