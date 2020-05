Piedmont Delights, il principale e-commerce per i prodotti agricoli delle tradizioni regionali, ha oggi annunciato un aumento di capitale da 600.000 euro. I capitali verranno investiti per aumentare la base clienti e il numero di produttori agricoli attivi sulla piattaforma. L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto dalla Defendini Logistica S.r.l., storica società torinese attiva nel mondo della logistica dal 1927.

Piedmont delights, online dall’Ottobre 2017, nel corso del tempo ha ottenuto la fiducia di più di 40 produttori agricoli, prevalentemente attivi sull’Alto Piemonte (fra questi, Guffanti, Palzola e Brusa), produttori che si sono affidate a Piedmont Delights per aumentare le vendite online, tanto che per alcune di essi Piedmont Delights è anche e-commerce ufficiale. A ciò va aggiunto che Piedmont Delights ha a catalogo più di 300 prodotti (che spaziano dai salumi, fino ai dolci e al vino) e all’attivo più di 15.000 ordini, sia in Italia che all’estero.

«Abbiamo scelto chi avrebbe potuto supportarci non solo finanziariamente, ma anche dal punto di vista delle competenze necessarie al nostro sviluppo logistico e commerciale su tutto il territorio del Piemonte, in particolare sulle Langhe e il Monferrato, oltre che su tutta una serie di regioni italiane, a partire da quelle del sud” ha dichiarato Nikas Bergaglio, CEO di Piedmont Delights. “Quello che Piedmont Delights vuole fare è supportare le aziende agricole che producono ancora il formaggio nei rifugi sparsi sul territorio, o i macellai che producono i salumi tipici della zona, con ricette vecchie più di 200 anni. Le tradizioni sono sostenute dalle persone, ed è proprio per supportare le persone che abbiamo deciso di fondare Piedmont Delights” conclude Vassura, COO di Piedmont delights.

Come anticipato, Piedmont Delights è attualmente attiva grazie alla collaborazione con produttori agricoli piemontesi. Dal 2021, la società punta però ad acquisire partner anche in Puglia, Sicilia e Sardegna, così da poter lavorare anche con le eccellenze agricole di quei territori.

“Abbiamo deciso di investire su Piedmont Delights poiché danno un importante contributo al territorio, contributo che apprezziamo moltissimo. Oltre a questo, cercavamo il modo di espanderci nel mondo dell’e-commerce, anche come conseguenza della nostra lunga storia nel mondo della logistica. E quale miglior modo di farlo, se non aiutando i piccoli produttori agricoli italiani a vendere online?” ci dice Alessandro Bacci, CEO di Defendini Logistica S.r.l. “Fin dal primo momento in cui ho conosciuti i ragazzi di Piedmont Delights ho capito che insieme avremmo potuto far crescere questo progetto di ecommerce in maniera virtuosa e, l’aumento di capitale, è solo il primo passo di questo percorso” conclude Bacci.

Maggiori informazioni su Piedmont Delights:

Attiva da Ottobre 2017, Piedmont Delights, nel 2019, si è aggiudicata il premio dei Netcomm Awards per il miglior e-commerce nella categoria food and beverage e, nel 2020, il premio 4Ecom come miglior e-commerce emergente. Oltre a questo, entro la fine del 2020, la società punta a raggiungere gli 80 produttori partner attivi sulla piattaforma, oltre che a raddoppiare il fatturato rispetto al 2019.