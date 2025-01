Blitz del Lecce sul campo del Parma: i salentini tornano al successo dopo due sconfitte di fila e lasciano i ducali in piena zona retrocessione.

Nel primo tempo dopo una fase di studio Mihaila prova ad abbattere il palo, poi l'unghia di Krstovic nega il gol del vantaggio al Lecce e sempre Krstovic da due passi si divora un gol fatto.

La partita poi si stappa: rigore concesso al Parma per mani di Baschirotto in area, Valenti lo realizza. Due minuti dopo gran cross per Krstovic, che si avvita e non lascia scampo a Suzuki.

Nella ripresa Falcone nega il gol a Cancellieri, il Parma domina ma il Lecce trova il contropiede perfetto e passa in vantaggio con Pierotti. Copione che si ripete nei minuti di recupero, con gli stessi protagonisti: Krstovic per Pierotti in contropiede, è il sigillo al match.