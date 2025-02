Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere.

Questa la nota con cui è stato comunicato l'esonero di Fabio Pecchia dalla panchina del Parma. Un esonero di cui tutti erano al corrente già dalla mattina di lunedì, ma che è stato ufficializzato in tarda serata in modo da far sapere ai tifosi anche chi fosse il sostituto.

Il nome scelto è quello di Cristian Chivu, il cui staff è composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). Il neo allenatore guiderà l'allenamento della prima squadra già oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio.

Il difensore romeno, che ha brillantemente militato in Ajax, Roma e Inter, come allenatore ha fatto esperienza, con buoni risultati, nelle Giovanili e nella Primavera dell'Inter: quella al Parma è la prima panchina importante che gli viene affidata. Pertanto, la curiosità su come affronterà la sua prima esperienza in A da allenatore è tanta.







Crediti immagine: cs Parma Calcio 1913