Grande successo per il dj set di Derek Reiver il 21 luglio al Fluo Party di Radio UAU a Santo Stefano al Mare (Imperia). L'artista, tra gli altri brani, ha presentato live il suo nuovo singolo "Do What You Want", un brano realizzato con Max Millan e Dave Delly. L'effeto sul dancefloor è stato decisamente efficace, infatti la traccia ha fatto scatenare tutta la piazza. Dalle 21:30 fino alle 00:30 la musica non si è mai fermata e insieme a Derek River sul palco c'erano Pierre dj, Hemilton Dj e Majek, accompagnati dalla voce e dall'energia di Dany Detti. Riassumendo, un team di dj ma soprattutto di amici pavesi è andato alla conquista della Liguria... con ottimi risultati. Durante la serata sono stati distribuiti oltre 5000 starlight luminosi che hanno contribuito ad illuminare una piazza gremita di pubblico di ogni età. In generale, l'evento è stato un successo anche sui social con tanti nuovi follower per la radio ed i suoi artisti. A coordinare tutto l'evento c'era poi “il megadirettore galattico” Edd Alessandro Sacchi, che ha fatto senz'altro un ottimo lavoro.



E che succede il 18 agosto? Si replica: sul palco ci saranno però Ottiper Dj e Lorenzo, per un party 90 - 2010. E' evento perfetto per tornare a ballare tutti i tormentoni che hanno segnato un'epoca e che sono perfetti per scatenarsi anche oggi.



Derek Reiver

https://www.instagram.com/derekreiver/



Deejay e produttore italiano, Derek Reiver Inizia la sua esperienza nei club molto giovane, diventa resident di importanti locali del nord Italia come ''le Rotonde di Garlasco'', ''Gilda - Castelletto Ticino'', ''The Beach - Milano'' e da ballare tutte le discoteche di riferimento del pavese. Negli anni, riesce a portare la sua musica in diverse regioni italiane, dal Nord al Sud, arricchendo così la sua avventura. La radio ha sempre accompagnata la sua storia. Dagli inizi in una piccola emittente locale insieme a un gruppo di amici, ai radioshow suonati in molte radio, anche internazionali, sia FM che Web. Diversi programmi radio come regista e selezionatore musicale sono stati realizzati nel corso del tempo. Nel 2015 fa il suo esordio come produttore, molti dei suoi brani sono stati suonati in tutto il mondo, entrando nelle classifiche di radio e portali dedicati. Tra le sue produzioni risulta particolarmente legato al remix della hit internazionale anni '90 "Gam Gam" di Pilato e Monti. La sua "Save Me, nel remix di Mike Dem, è stata suonata sul palco del celeberrimo festival belga Tomorrowland ed ha raggiunto anche ascolti altissimi su Spotify. Ha firmato brani con label internazionali come Ego, Keep, Jango, Individual. La sua musica è in continua evoluzione e solo il tempo dirà dove arriverà.