Nel Regno Unito, lo storico locale LGBT+ della città di Birmingham, il Nightingale Club ha offerto la sua spaziosa sede di tre piani come postazione di somministrazione dei vaccini anti Covid19 per supportare la campagna di vaccinazione avviata nel Paese da circa un mese.

La proposta è stata lanciata attraverso un tweet dall'account ufficiale del locale: “Seguendo l’incredibile decisione presa da @BrewDogJames, anche noi vorremmo offrire la sede di @NightimgaleClub per provvedere gratuitamente alla somministrazione dei vaccini. Siamo una delle sedi più grandi di Birmingham con ampio spazio per il personale NHS (Servizio Sanitario nazionale britannico) su tre piani. Lasciateci dare una mano”.

Following the amazing lead taken by @BrewDogJames we too would like to offer the @Nightingaleclub venue to assist with vaccination rollout for free.



We are one of the biggest venues in #Birmingham with ample room for #NHS staff over three floors.



Let us help 🌈 pic.twitter.com/2HXxcYBFpS