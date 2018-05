Toritto Protagonista inaugura la sede e presenta la candidata a sindaco domenica 6 maggio

La lista civica Toritto Protagonista presenterà ufficialmente la candidata a sindaco di Toritto, Marianna Scarangella, e inaugurerà la sede domenica 6 maggio 2018 alle ore 20 in piazza Vittorio Emanuele III.

Nella lista civica Toritto Protagonista c'è anche il candidato consigliere comunale Miky Falcicchio. Il fondatore di Fatti per il Successo Academy e ideatore del nuovo marchio di kids fashion, Crown 81, ha raccontato i motivi che l'hanno spinto a candidarsi direttamente sui suoi profili social.

L'imprenditore e social manager originario di Toritto, Miky Falcicchio, ha asserito sul suo profilo Facebook: "#TorittoProtagonista è una lista civica composta da persone di buon senso, competenze e voglia di portare la propria esperienza mettendosi a disposizione del cittadino, il vero protagonista di queste amministrative. Come molti di voi sanno ho scelto e sosterrò Marianna Scarangella candidandomi in una lista di giovani e capaci (per alcuni troppo giovani) - ha continuato il fondatore di Fatti per il Successo Academy -, ma spesso dimentichiamo che l'esperienza non si acquisisce negli anni, ma con il lavoro sul campo. Io ad esempio sono vent'anni che lavoro e supporto comuni e proloco di importanti città d'Italia, ma oggi ho la possibilità di portare la mia esperienza nel paese in cui vive la mia famiglia e molti dei miei amici. La nostra campagna di comunicazione e informazione non sarà denigratoria o diffamatoria - ha precisato -, perché i fatti non hanno bisogno di urlare, così come l'educazione e il buon senso vincerà sempre sulla maleducazione. TORITTO PROTAGONISTA perché: il nostro paese (pieno di competenze, giovani talentuosi e prodotti tipici locali come la #mandorlafilippocea) merita di tornare protagonista. Buona campagna elettorale ai miei tanti amici (in questo periodo avversari politici) ma tutti rispettabilissimi".