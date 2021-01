La ripresa cinese post pandemia è arrivata in anticipo ed è anche più consistente rispetto a quanto previsto.

Pechino ha varato misure di sostegno efficaci, che sono state apprezzate anche dagli investitori. Cosa più importante, la corsa della Cina sta anche riducendo sempre di più le distanze del suo prodotto interno lordo rispetto a quello degli Stati Uniti.

Infatti, alla fine del 2020, la Cina ha raggiunto il 70% del livello del Pil americano e non sembra volersi arrestare. Se a ciò aggiungiamo che questo risultato non è stato accompagnato neppure da una sorta di qualche possibile bolla speculativa del mercato azionario, ciò significa che le opportunità di crescita per Pechino sono concrete anche per il futuro.