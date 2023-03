A seguito del "tamponamento" del pilota della CryptoDATA RNF, Miguel Oliveira, al terzo giro del Gran Premio del Portogallo nella staccata della curva 3 dopo esser venuto a contatto con la Pramac di Jorge Martin, il pilota della Honda Marc Marquez è stato sanzionato con una doppia long lap penalty da scontare nel prossimo gran premio di MotoGP che si disputerà questo fine settimana in Argentina.

L'incidente ha causato il ritiro di Oliveira e dello stesso Mazquez, che però non sconterà la squalifica comminatagli per guida irresponsabile, contraria al regolamento.

Il motivo? Marc Marquez non andrà in Argentina. Tornato in Spagna, ulteriori accertamenti medici hanno rilevato che nella caduta il pilota della Honda ha riportato una frattura intraarticolare scomposta alla base del primo metacarpo del pollice della mano destra.

Per questo, si è sottoposto ad un intervento chirurgico con l'inserimento di due viti interne che pertanto non gli consentirà di partecipare al prossimo gran premio, in modo da recuperare al meglio per il terzo appuntamento della stagione.