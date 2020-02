Una delle opere più celebri dell'arte ellenistica è senza dubbio la Nike di Samotracia, esposta al Louvre dal 1884 d.C. La statua in marmo pario bianco rappresenta la personificazione della vittoria alata. In un certo senso, l'impatto della statua alta 2,75 m era ancor maggiore di ora perché mancano la testa e entrambe le braccia della dea.

La resa magistrale delle tende ondulate del suo chitōn (tunica) pieghettato lascia l'impressione che la Nike discenda dal cielo in mezzo ad una tempesta. La stoffa della sua chiton è premuta contro il suo corpo come se fosse bagnata da aria umida, ma allo stesso tempo, alcuni drappeggi ondeggiano in pieghe ondulate dietro di lei. La dea indossa una cintura sotto il seno e attorno ai fianchi, su cui le pieghe si piegano drammaticamente. Questo stile di tunica a doppia cintura era popolare nel IV secolo a.C. Sopra la sua tunica, indossa un himation (mantello), che copre la gamba destra ed è soffiato contro il suo corpo dalla forza immaginaria del vento del mare. Le ali piumate della dea sono spiegate come in pieno volo.

La statua doveva principalmente essere vista dal suo lato sinistro in una vista di tre quarti. Questo può essere visto chiaramente sul lato destro del corpo, che - come la parte posteriore dell'immagine - è molto meno dettagliato. Rispetto alla composizione dinamica e ai dettagli precisi della sinistra, la disposizione del lato destro della statua è piuttosto semplice. La dea discende dal cielo e si limita a posarsi sulla prua di una nave con il piede destro mentre il sinistro è ancora in aria. La base di marmo grigio suggerisce che la grafica non era intesa solo come tributo alla Nike, ma serviva anche a commemorare una vittoria in una battaglia navale. Insieme alla base e al piedistallo su cui sorge, la lavorazione misura ben 5,57 metri di altezza.

L'isola dei grandi dei

La statua della dea della vittoria fu scavata nel 1863 d.C. sull'isola greca di Samotracia dal vice console francese e archeologo dilettante Charles Champoiseau. Quest'isola ospitava l'antico santuario dedicato ai Grandi Dei (Megaloi Theoi in greco). Queste divinità enigmatiche hanno ricevuto un culto del mistero ctonico panellenico, alla pari con i Misteri Eleusini di Demetra e Persefone in Attica.

Come iniziati ai culti misteriosi giurarono di mantenere il segreto; poco si sa circa il culto di Samotracia e i Grandi dei. Grazie alla sua posizione strategica lungo varie rotte commerciali nel nord del Mar Egeo, il culto era associato alla protezione in mare ed era quindi popolare tra i marittimi. Si dice che i genitori di Alessandro Magno, Filippo II di Macedonia e Olimpia dell'Epiro, si incontrarono per la prima volta come iniziati a Samotracia.

Durante il periodo ellenistico, il santuario dei Grandi Dei subì un intenso rinnovamento quando i successori di Alessandro Magno tentarono di superarsi l'un l'altro in generosità e si impegnarono ad abbellire e ampliare il complesso del tempio. Un monumentale ingresso fu costruito ad est, la cima della collina ad ovest fu appiattita in una terrazza e fu eretto un colonnato. Nel punto più meridionale dell'altopiano, nella parte più alta e remota del santuario, la statua della Nike era collocata in una nicchia scavata nella roccia. I resti archeologici di una fondazione e le buone condizioni della statua in marmo suggeriscono che la Nike fosse ospitata in un piccolo edificio con un tetto.

La statua della Nike è stata, tuttavia, trovata in pezzi tra le rovine del santuario. Sono stati scoperti anche frammenti dei suoi vestiti e piume dalle ali, ma la testa e le braccia non sono mai state recuperate. Quando Champoiseau ha scoperto alcuni blocchi di marmo grigio e i resti di un edificio vicino alla statua, ha concluso che facevano parte di una tomba.

Mano destra della Nike di Samotracia

Nel 1875 d.C. il sito fu esaminato da un gruppo di archeologi austriaci che si resero conto che i blocchi avrebbero formato la prua di una nave quando fossero stati uniti e che il tutto doveva rappresentare la base di una statua. Champoiseau lo ha sentito e ha portato i blocchi al Louvre per unirli con la Nike.

Nel 1950 d.C., la mano destra senza dita della statua fu scoperta sotto una grande roccia vicino al sito dove originariamente sorgeva la Nike. Non molto tempo dopo divenne chiaro che alcune dita, che erano state conservate nel Kunsthistorisches Museum di Vienna, appartenevano alla statua.

Ricostruzioni e ipotesi

Nel corso degli anni sono state tentate molte ricostruzioni della famosa Nike di Samotracia. Mancano non solo la testa e le braccia della dea, ma anche i piedi, mentre l'ala destra è un'immagine speculare proiettata in gesso dall'ala sinistra. Come tale, lo stato attuale della statua lascia ancora molto all'immaginazione. Ad esempio, Nike aveva oggetti in mano? È stato suggerito che potrebbe aver tenuto una corona per onorare il vincitore di una battaglia navale, una tromba per segnalare la vittoria, o che abbia stretto una mano a coppa per annunciare il vincitore.

Frammenti delle parti mancanti offrono una visione della postura originale della statua. L'ala destra sarebbe stata sollevata più in alto. Il braccio destro sarebbe stato tenuto lontano dal corpo, con il gomito piegato. I frammenti della mano destra mostrano chiaramente che non può aver tenuto alcun oggetto poiché il palmo è aperto e le dita distese. La Nike, pertanto, deve aver semplicemente alzato il braccio destro in segno di saluto. Il suo braccio sinistro potrebbe essere stato tenuto lungo il corpo. La sua testa, così importante per un'immagine così divina, potrebbe aver guardato dritto in avanti, ma si può solo speculare sui lineamenti e sull'espressione del suo viso.

Impressione dell'artista della Nike di Samotracia

Ciò che ha provocato la dedizione di questo capolavoro su Samotracia, in particolare quale vittoria navale, ci sfugge ancora. Le ipotesi hanno spaziato dalla serie di vittorie navali storicamente consequenziali dalla Battaglia di Salamina (306 a.C.) alla Battaglia di Actium (31 a.C.).

Dall'origine del marmo grigio Lartos, estratto a Rodi per la produzione locale, possiamo dedurre che i Rodiani dedicarono un monumento alla vittoria per segnare il loro contributo alla sconfitta del re seleucide Antioco il Grande nel 188 a.C. Questa è stata anche la prima volta che la Repubblica Romana si è impegnata in una guerra lungo il Mediterraneo orientale. Samotracia, tuttavia, rimase sotto il controllo macedone per altri due decenni.

La già citata battaglia di Salamina, in cui Demetrio I di Macedonia (noto anche come Demetrio Poliorcete) ha schiacciato la potenza navale di Tolomeo I Soter al largo della costa di Cipro, è un candidato problematico. Vale a dire, la nave su cui si posa la Nike è un cosiddetto trihēmiolia (un tipo di trireme) che apparve per la prima volta tra la flotta rodiana durante il fallimento di Demetrio nell'assedio di Rodi (305-304 a.C.)

Copia in gesso della Nike

È improbabile che Demetrio abbia avuto accesso al marmo di Lartos e non avrebbe raffigurato una nave inventata dai suoi avversari. Samotracia a quel tempo cadde sotto la sovranità del suo rivale Cassandro. Demetrio reclamò la regalità macedone solo un decennio più tardi (294 a.C.). Il monumento alla vittoria a Samotracia può quindi essere attribuito a una delle tante battaglie navali prima del Trattato di Apamea, probabilmente dopo l'adesione di Filippo V di Macedonia (221 a.C.).

Conclusione

Ciò che rende la Nike di Samotracia così significativa è che è uno dei pochi esempi sopravvissuti di scultura ellenistica originale, piuttosto che una copia romana. Nonostante la sua sopravvivenza incompleta, in maestria, rivaleggia con i frontoni del Partenone ateniese e il Grande altare di Pergamo. Anche se gli eventi storici che hanno causato la sua dedicazione rimangono poco chiari, la Vittoria alata è davvero un capolavoro della scultura ellenistica. È certo che la dea alata continuerà ad affascinare gli spettatori, proprio come fece senza dubbio quando si trovava nel misterioso santuario dei Grandi Dei.

