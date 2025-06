Consegnati gli attestati a dieci nuovi pizzaioli che potranno garantire un futuro dignitoso alle proprie famiglie

La Società di San Vincenzo De Paoli ODV Consiglio Centrale di Vittoria ha organizzato un corso per pizzaiolo destinato a diverse famiglie in difficoltà che potranno inserirsi nel mondo del lavoro ed essere autonome.

Due mesi di alta formazione professionale che si sono conclusi con il rilascio di un attestato che ha fornito ai dieci allievi tutte le competenze necessarie per intraprendere la professione ed essere assunti con contratti di lavoro vantaggiosi.

Giuseppe ha 58 anni ed è rimasto senza lavoro dopo aver chiuso l’azienda familiare. Per la sua famiglia sogna in grande: “Vorrei aprire una pizzeria tutta mia. Oggi intanto inizio nuovamente a sperare grazie a una nuova prospettiva lavorativa”, racconta.

Flavio ha soli 18 anni. La strada è lunga davanti a sé ma di difficoltà ne ha già incontrate diverse. A soli 16 anni ha dovuto lasciare gli studi per aiutare economicamente la sua famiglia. “Ho lavorato in campagna e la sera facevo il cameriere. Erano lavoretti saltuari e non mi consentivano di aiutare sempre i miei genitori. Oggi però, con una nuova arte in mano, potrò inserirmi nella ristorazione con un contratto sicuro e dignitoso”.

Le famiglie in difficoltà nel territorio sono diverse. Il Consiglio Centrale aiuta 420 nuclei familiari. “Il nostro proposito è contrastare l’esclusione sociale e le diverse forme di marginalità. Così, insieme alle Conferenze di Vittoria-Scoglitti e Acate, abbiamo pensato di promuovere questo progetto per avviare più persone a un lavoro autonomo. Per renderle autosufficienti e ridare loro la dignità”, spiega il Presidente del Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli di Vittoria, Rosario Macca

I maestri Pizzaioli hanno incontrato i propri allievi tre volte a settimane e ogni lezione durava dalle 4 alle 5 ore tra la pratica in laboratorio e la teoria. A ogni ‘scolaro’ sono stati trasmessi tutti i particolari delle tecniche di produzione e lavorazione e svelato anche qualche piccolo segreto per una pizza a prova dei palati più raffinati.

Ogni corsista con cinque ingredienti, gli utensili necessari e le mani in pasta ha ottenuto il suo prodotto pronto da essere utilizzato dopo un’attenta lievitazione, il giusto condimento e un forno ben scaldato.

“È stato bello vedere tanta soddisfazione e forza interiore… D’altronde una buona pizza è il frutto di pizzaioli determinati e con tanta voglia di fare! Tra i più adulti è emerso il desiderio di ricominciare. Di rimettersi in gioco. Siamo contenti di aver offerto questa possibilità a diverse famiglie che iniziavano a perdere la speranza”, sottolinea Sara Lo Monaco, Vice Presidente del Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli di Vittoria.

Il progetto “Insieme per costruire un lavoro” ha avuto un costo di 5.500,00 euro che è stato sostenuto dalla Ditta AGRIPLAST S.P.A. di Vittoria e dal Consiglio Centrale.

Il Consiglio Centrale di Vittoria si occupa di assistere le famiglie e le persone che sono nel bisogno, con interventi mirati a rendere più dignitosa la loro quotidianità come la distribuzione di alimenti o altri generi personali, distribuzione di farmaci, aiuto nell’acquisto di bombole di gas per riscaldamento e cucina, aiuto nel pagamento di bollette di energia elettrica e quant’altro necessario per le necessità e i disagi esistenti.

Ogni giorno spinti da una forte carità vengono garantiti una gamma di servizi come le visite a domicilio, la distribuzione di beni di prima necessità, il sostengo morale e spirituale agli ammalati, agli anziani, alle persone sole e l’assistenza burocratica e amministrativa.