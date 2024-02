"Il sindaco di New York Eric Adams, l’avvocato della New York City Corporation Sylvia, O. Hinds Radix, il commissario del Dipartimento della salute e dell’igiene mentale di New York, Dr. Ashwin Vasan, il presidente del NYC Health + Hospitals (NYC H+H), il dottor Michell Katz e il cancelliere David C. Banks del Dipartimento dell'Istruzione della città di New York (DOE) hanno annunciato l'avvio di un'azione legale per ritenere cinque piattaforme social media – TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube – responsabili di alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani. La città si sta unendo a centinaia di distretti scolastici di tutto il paese nell’avviare cause legali cercando di costringere i giganti della tecnologia a cambiare il loro comportamento e a recuperare i costi sostenuti per affrontare questa minaccia alla salute pubblica. La città spende ogni anno più di 100 milioni di dollari in programmi e servizi per la salute mentale dei giovani. Per contribuire ad affrontare la crisi in corso e i danni causati da queste piattaforme, il sindaco Adams ha pubblicato oggi anche un piano d'azione sui social media, per responsabilizzare le aziende dei social media, fornire istruzione e sostegno ai giovani e alle famiglie e studiare l’impatto a lungo termine dei social media sui giovani".

Questo quanto dichiarato dal sindaco Adams il 14 febbraio, nell'annunciare il provvedimento che si richiama a quello analogo intentato nel 2022 in California. Il sindaco di New York aveva anticipato la presentazione della causa a fine gennaio:

"Negli ultimi dieci anni - ha detto Adams - abbiamo visto quanto il mondo online possa esporre i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani. ... Quelle aziende hanno consapevolmente progettato, sviluppato, prodotto, gestito, promosso, distribuito e commercializzato le loro piattaforme per attrarre e creare dipendenza, con una supervisione minima da parte dei genitori".





Crediti immagine: sito ufficiale della città di New York