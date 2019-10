Iniziativa originale quella di Up Day Ristoservice, provider di servizi per le aziende come il buono pasto, fringe benefit e welfare aziendale.

Gli specialisti che curano l'aspetto tecnico e commerciale del welfare aziendale hanno realizzato dei tutorial video per illustrare le caratteristiche della piattaforma Day Welfare.

Pillole di Welfare è il nome dell'iniziativa che ha portato alla realizzazione di 8 brevi ed essenziali video che trattano altrettanti aspetti concreti sull'utilizzo della piattaforma digitale che permette di utilizzare il credito di welfare aziendale assegnato dal datore di lavoro.

Da come si fa il login, alle modalità di richiesta dei rimborsi famigliari, alla scelta dei pacchetti disponibili, i lavoratori di Up Day si sono prodigati mettendoci la faccia. Raccontare per immagini è sicuramente più immediato ed efficace di qualsiasi guida testuale e la decisione di ricorrere allo strumento visivo è coerente con la filosofia di Day, che propone servizi efficace ma semplici, alla portata di tutti.

Le "Pillole di welfare" sono state realizzate interamente dai lavoratori dell'azienda provider, ricorrendo a competenze interne.

I video sono stati sceneggiati dal settore Comunicazione insieme a quello Commerciale e interpretati dai colleghi che si sono resi disponibili. Al centro le esigenze dei beneficiari del piano di welfare, in modo da potersi destreggiare sulla piattaforma con facilità.

Anche l'aspetto tecnico, dalla regia al montaggio è stato curato internamente con risultati professionali.

A questo indirizzo la pagina per vedere gli 8 video tutorial: bit.ly/TutorialDayWelfare