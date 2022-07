Una canzone d’amore in stile afrotrap e melodric drill.

In radio dal 22 luglio.

Mando Boy torna sulle scene musicali con un nuovo singolo dalle sonorità tra l’afrotrap, il reggeaton ed melodic drill. Per la prima volta l’artista apre il suo cuore parlando d’amore e del rapporto con il gentil sesso. Lo slang di Mando Boy colpisce ad ogni uscita perchè è pulito e in questo singolo ancora più dolce, perfetto per una love song dove l’amore è crescita, sia del singolo che della coppia stessa.

Il brano, oltre ad essere ideale per TikTok, verrà accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Coltella, in collaborazione con il team di Mando LNP.

Radiodate: 22 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl / LNP - Loud n Proud

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



BIO

Mando boy, nome d’arte di Gabriele Cardanobile, è un giovane artista di Bari. L’ultimo singolo uscito è “Tech Fle’” che ha raggiunto 50k views su YouTube e 15k su Spotify.