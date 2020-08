Lunedì sono in diminuzione i contagi da coronavirus con 256 persone (rispetto alle 463 di ieri) infette nelle ultime 24 ore, con il totale di casi che adesso è di 250.825.

Nel dato pubblicato solo Friuli, Basilicata e Molise non registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio si registrano oggi in Emilia Romagna (39 casi) e Lazio (38 casi). Tutto bene, pertanto, quello che accade in Italia in relazione alla pandemia rispetto agli altri Paesi europei? Non tanto, perché il numero di tamponi effettuato ieri è stato di 26.432, 11mila in meno di sabato scorso e la metà di quanti in media vengono effettuati nei giorni non festivi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 13. 368, 105 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 46 (1 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 779 (16 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 12.543 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (88 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 202.248, in aumento di 150 rispetto al dato di domenica. Oggi i morti sono 4, con il totale dei decessi che arriva così a 35.209.