Ary Music torna in radio con il nuovo singolo “Forse è meglio così” (Etichetta Fly Music), il brano è dedicato ad una ragazza che si rivolge al suo ex ragazzo, la quale ripensa a quanto gli mancano i momenti con lui ma anche a quanto lui l’ha fatta soffrire a causa delle sue azioni. Una storia d’amore, tipica della giovane età di Ary Music.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=TfYGFkxDL1M

BIOGRAFIA:

Ary Music, nasce a Viterbo il 10 gennaio 2008, appassionata di canto dall'età di quattro anni, si esibisce per la prima volta a sette davanti ad un pubblico ed iniziando così una serie di ospitate nelle varie piazze e locali in Italia. Nel 2017 partecipa a Sanremo Junior Emila Romagna dove si esibisce nel 2018 al famoso Teatro Ariston. Sempre al Teatro Ariston ad aprile 2018 partecipa a Sanremo Gef.

A febbraio 2018 esce il suo primo cd di inediti, nel 2019 è vincitrice di "Emozioni Live" con un suo brano inedito.

Dal 2018 ha aperto diversi concerti di artisti noti tra cui Povia, Paolo Meneguzzi, Bianca Atzei, Sal Da Vinci, Moreno e altri.

Nel 2020 inizia la collaborazione con la casa discografica bolognese SanLucaSound e con Manuel Auteri e Renato Droghetti inizia un nuovo percorso di nuove produzioni. Nel corso degli anni sono stati pubblicati i singoli Tok Tok (2020), Tempo perso (2021), Era ora (2021), Movimento di mani (2021), Anime (2022).

Il 17 luglio 2021 è ospite all’undicesima edizione del “MICROFONO D’ORO” a CINECITTÀ WORLD a Roma dove ha cantato a Civitavecchia all’inaugurazione del SUMMER VILLAGE, l’8 agosto 2021, sempre a Civitavecchia, con la compagnia dei “Komandanti” (la cover band originale di Vasco Rossi) e Leo Persuader.

Sempre nel 2021 partecipa a “IMPERIA SOTTO LE STELLE”, concorso nazionale e internazionale, arrivando seconda.

Il 29 agosto 2021 è stata OSPITE agli studi di “Gold Tv” Roma per la registrazione di “The best of talent”. Nel 2023 torna in radio con due nuovi singoli, per la prima volta in inglese con “LET’S GO NOW”, seguito in estate dal brano “HOLD ON”, entrambi su etichetta SanLucaSound. Il 5 Febbraio 2024 esce il singolo “"FORSE È MEGLIO COSÌ” prodotto ancora una volta da Renato Droghetti negli studi SanLucaSound ma questa volta su etichetta “Fly Music”.

https://ariannaofficial.it/