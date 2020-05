Il weekend del Memorial day, che si celebra l'ultimo lunedì di maggio, viene considerato dagli americani come data di inizio della stagione estiva. Quindi domenica tutti in acqua, nel posto più vicino in cui era possibile fare un bagno e prendere il sole.



Fiume, lago o mare non ha fatto differenza. Così, in barba a qualsiasi restrizione, ma soprattutto a qualsiasi raccomandazione, milioni di americani si sono riversati nel posto più vicino dove "assaporare" l'aria di vacanza, fino addirittura ad organizzare dei raduni, poi dispersi dalla polizia, come è accaduto in Florida, a Daytona Beach.

Le immagini che, ad esempio, ritraggono persone che socializzano immerse nell'acqua di un lago del Missouri avrebbero mandato fuori di testa molti sindaci, presidenti di regione e ministri, qua in Italia. Lo stesso anche quelle che mostrano spiagge della California strapiene di gente, tanto da far pensare ad un ferragosto in Versilia o sulla riviera romagnola.

Così, Deborah Birx, la dottoressa che guida la task force americana nella lotta al Coronavirus ha dichiarato di essere "molto preoccupata" dopo aver visto quelle immagini e in una intervista televisiva ha ricordato quanto sia fondamentale per chiunque vada in giro rispettare le misure di distanziamento sociale, senza dimenticare di usare una mascherina quando ciò non sia possibile.

Persino il vice presidente Pence ha dichiarato che alcune persone "farebbero bene a ricordarsi di quanto sia fondamentale mantenere il distanziamento sociale e applicare le regole base di igiene".

Ma poi ha aggiunto: "Siamo certi che, poiché le restrizioni saranno allentate nei prossimi giorni, il popolo americano farà un passo avanti e ritornerà al lavoro in modo sicuro e responsabile". E adesso siamo tranquilli sulla ritrovata normalità di Pence.

Gli ultimi dati sull'andamento del contagio in Usa, indicano che il totale delle persone colpite dal virus è di 1,69 milioni, mentre il numero dei morti è arrivato a 98.216.