I party scatenati del Papeete Beach sono il simbolo del divertimento a Milano Marittima e in tutta la Riviera Romagnola. Ma Papeete non è solo questo. Il suo successo è dovuto ad un'attenzione costante alla qualità di ogni sua proposta, sia in spiaggia, sia a Villapapeete, location aperta solo il sabato, dalle 21 a tarda notte dinner show e party tutti da vivere.

Per questo, per la sua attenzione all'eccellenza e alle esigenze di chi cerca sempre il meglio, da tempo Papeete collabora con Pro-Am The Event, torneo di golf che mette insieme amatori, professionisti come Matteo Manassero e star dello sport come Alessandro Del Piero ed Alessio Tacchinardi. Nel 2019 proprio al Papeete Beach i giocatori si sono addirittura sfidati in spiaggia in una divertente gara.

Un appuntamento firmato Pro-Am The Event si è svolto tra il 7 e l'8 maggio 2022, a Milano Marittima, tra location d'eccezione come l'Adriatic Golf Club di Cervia ed il Palace Hotel di Milano Marittima. Papeete Beach ha firmato con i suoi lettini arancio ed il suo stile pop una delle buche del percorso. Inoltre gli artisti del Papeete, con la loro musica e le loro performance, hanno intrattenuto gli ospiti del dinner gala del 7 maggio, contribuendo alla riuscita della manifestazione.







Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

https://www.papeetebeach.com

https://villapapeete.com