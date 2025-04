Dopo l’anteprima esclusiva su Metal Hammer, il nuovo video degli Endless, “The Haunted” è disponibile nel canale YouTube della band e della Ghost Record. Il brano registrato per la realizzazione del video è disponibile nei principali digital stores, via Ghost Record e via Crashsound.

Il brano descrive le paure che dimorano dentro ognuno di noi, rappresentate attraverso una casa in decadenza, il cui ingresso ci tufferà all'interno una dimora buia e senza via d'uscita, nel quale combattiamo contro noi stessi per vincere ciò che si cela nel nostro profondo.

https://youtu.be/RRBlzP4fX1c

Gli Endless sono una band Alternative/Gothic Metal nata nel 2021. Tra le esibizioni più di rilievo della band ricordiamo: nel 2022 partecipano alla seconda edizione del Titans Of Metal Fest. Nel 2023 sono headliner al Festival "Overlake". Nel 2024 si esibiscono con i Deathless Legacy.

Nello stesso iniziano le registrazioni per l'album di debutto "And Here Is the Darkness" e si esibiscono al festival "Slaughter Metal Meeting" di Milano con gli Strana Officina ed altri.

In agosto pubblicano il loro primo singolo "The Tears Rain On Tomb Of Love" di cui realizzano il videoclip (trasmesso in varie stazioni radio). A settembre si esibiscono al "Melancholy Doom Fest" al Metropolis Live Club mentre a novembre condividono l'evento "Delirious Night" con Delirio and the Phantoms (Death SS). L'uscita del loro album completo è prevista nel 2025.

Line-Up:

Leonardo Malaggese (Voce)

Mario Nardone (Chitarra)

Marco Nardone (Batteria)

Emanuele Elia (Basso)