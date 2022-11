Marta Brioschi, nata a Milano nel 1967, single di ritorno con tre figli, vive a Bolzano. Laureata in Economia e Commercio, dopo il liceo classico. È da sempre appassionata di libri, viaggi, cinema e culture orientali. Viaggia moltissimo, ultimamente soprattutto perché le due figlie femmine vivono all’estero.

Per diletto traduce dall’inglese i sottotitoli per serie TV asiatiche, che le hanno fornito l’ispirazione per questo libro. Si è avvicinata alla scrittura per una scommessa persa con il figlio durante il lock-down e si è così accorta di divertirsi parecchio a creare personaggi e situazioni.

La Brioschi è riuscita in poco tempo ad attrarre tanti lettori grazie alla sua scrittura immersiva e ne è la prova il suo libro: “La casa gialla” edito da Mosaico Edizioni, selezionato per partecipare alla vetrina di Casa Sanremo Writers (7-11 febbraio 2023) e sarà anche presente alla Libreria Ubik (vicino all’Ariston) nei giorni 7 e 8 febbraio.

Dal 19/11/2022 al 3/12/2022 la nostra autrice affronterà un tour letterario per i vari firma copie e per abbracciare di persona i tantissimi lettori affezionati.

Per chi non lo sapesse “La casa gialla” tratta della storia di Mae Son-Jun un autore di gialli franco-coreano di trentatré anni. Quando ne aveva solo quattro, la madre abbandonò la famiglia a Seoul all'improvviso. Anni dopo, l'uomo ritrova per caso una foto che la ritrae da giovane di fronte ad una chiesa di Parigi; decide così di partire per l'Europa alla sua ricerca.

Dalla Francia, le tracce raccolte lo condurranno fino alla campagna toscana, dove il mistero del suo passato si intreccerà con il destino di un'altrettanto misteriosa famiglia. Insomma un libro da non perdere assolutamente.

A gennaio invece uscirà il sequel “Il gioco delle ombre” edito da Be Strong edizioni. Intanto vi consigliamo di correre sui maggiori store online o in libreria per acquistare il primo imperdibile libro firmato Marta Brioschi.