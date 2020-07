L'Italia in crisi per la Covid? Ad ascoltare la bislacca propaganda da bastian contrario che in Italia caratterizza le opposizioni che pretendono che il Governo avrebbe dovuto fare "sempre" l'esatto contrario rispetto alle decisioni prese, parrebbe che il nostro Paese sia l'unico in Europa, forse al mondo, a dover affrontare la crisi economica conseguente alla Covid.

Non è così. E a dimostrarlo vi è anche il Regno Unito, il paradiso dei sovranisti, dopo che dal 2021 uscirà, anche di fatto e non solo nominalmente, dall'Unione europea.

Negli ultimi giorni sono state numerose le aziende britanniche (quelle di grandi dimensioni, figuriamoci pertanto le medio piccole) ad annunciare nuovi licenziamenti a causa del crollo dei consumi dovuto al coronavirus.

Catene di vendita, alberghi, produttori di aerei, linee aeree, teatri... tutti i settori che hanno risentito in maniera diretta delle conseguenza negative alle misure di confinamento hanno ridotto il personale ed hanno annunciato futuri licenziamenti anche nelle prossime settimane.

Anche per la maggior parte delle imprese britanniche, quello del personale rappresenta il costo d'esercizio più elevato. Molte imprese così sono ricorse agli aiuti di Stato per conservare il più possibile la propria forza lavoro.

Ma il programma del governo Johnson - che paga l'80% delle retribuzioni di oltre 9 milioni di dipendenti - inizierà a essere ridotto dal prossimo mese e terminerà a ottobre.

Dato che le imprese devono comunque rispettare un lasso di tempo dai 30 ai 45 giorni per poter licenziare il personale, molte hanno pensato che adesso fosse arrivato il momento giusto per farlo. Quindi, Upper Crust, Harrods, TM Lewin, Virgin Money, Clydesdale Bank, Yorkshire Bank, Airbus, EasyJet - solo per citarne alcune - hanno deciso di tagliare parte della propria forza lavoro.

Perché ricordare i guai della Gran Bretagna?

Perché ai sorridenti e scanzonati sovranisti, proclamatisi unici difensori degli interessi del popolo, che passano spensieratamente il loro tempo ad elencare in filastrocca l'elenco di coloro che avrebbero potuto aiutare se solo avessero governato - naturalmente senza mai dimenticarsi di intascare a fine mese gli oltre 15mila euro di stipendio che gli vengono pagati per fare quello che un pappagallo saprebbe far meglio - è opportuno ricordare che nessun Paese è in grado di fare miracoli contro una crisi economica di proprorzioni tali come quella che stiamo vivendo... neppure i tanto osannati e decantati profeti della Brexit.