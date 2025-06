Lo scenario germanico, pieno di fitte nebbie e rilievi irti ed ostili, caratteristico della Pianura Padana, è stato il corollario d’un singolare concerto di musica lirica su una riva emiliana del Po, intitolato “Contrappunto per cuori fuori tempo”, ballata notturna svolta in dodici tappe, dove si rappresenta un cavaliere perduto e dibattuto tra l’emozione dell’amore e quello della follia. Sotto la direzione di Luigi Pagliarini, esibitosi pure al clarinetto, oltre che come tenore con l’accompagnamento alla chitarra di Anna Vezzani la manifestazione ha cercato di realizzare una simmetria ideale per avvicinare brani cronologicamente lontani tra loro per etica, linguaggio e tendenza; ma affini per sentimento e afflizione: due mondi formalmente opposti, quale quello, in cui è vissuto Ludovico Ariosto, e quello in auge nel Romanticismo dalle sfaccettature ossianiche hanno raccontato la vicenda “impossibile” di un cavaliere ramingo, che si perde fra gli argini del Po nutrendo le afflizioni dell’animo per cercare quella pace promessagli, ma rifiutata da un sentimento sbiadito.

Nel suo cammino incrocia altri dodici personaggi, che vivono le sue medesime emozioni con la convinzione che la pace riposi non sulla donna amata, né tanto meno nella speranza; ma nel silenzio ultimo della morte, dove la pulsazione si ferma e l’anima infine si rilassa. L’evoluzione dell’intreccio si è snodata tra letture e performances canore con pezzi di musica classica, operate dalle soliste del “Coro Adorno” di Reggio Emilia: di peculiare rilevanza sono stati cantati in coro dal contralto Pamela Ragazzini, dal mezzosoprano Cinzia Montanaro e dal soprano Raffaela Riga le opere “Coronach” di Franz Schubert; “Hans und Grete” di Gustav Mahler; “Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald”, sempre di Mahler.

Esse per di più ha prestato la loro voce nella lettura di alcune tappe scortate dal suono degli strumenti iniziando gli astanti all’ambiente di quei tempi conducendo metaforicamente il cavaliere solitario nel territorio deputato al perenne riposo della morte, per affermare che tutto termina placidamente dopo un’esistenza angosciosa e logorante. “È stata un’esperienza intensa e toccante! Vivere gli stati d’animo di un cantastorie, un salto nel tempo, quando con la narrazione, la musica e il bel canto evocava gli stati d’animo, la passione, l’amore, il dolore, la nostalgia dei cavalieri per la loro amata. – è stato il commento di Raffaela Riga – Immersi in un paesaggio quasi surreale, dove il fiume da spettatore silente diventa a sua volta con il suo lento fluire messaggero per altri di quelle parole, musiche ed emozioni”.