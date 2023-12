Promosso dalle Nazioni Unite come occasione di confronto sui temi della sostenibilità, il “Private Sector Forum” ha riunito le principali realtà imprenditoriali impegnate nel raggiungimento degli SDGs. Tra i manager che hanno preso parte alla kermesse di New York anche Paolo Gallo, dal 2016 alla guida di Italgas, leader in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale e terzo operatore in Europa.



Paolo Gallo al Private Sector Forum per promuovere gli SDG

“Un importante momento di approfondimento e riflessione nonché un’occasione per misurare il grado di maturazione delle politiche messe in campo da Italgas in materia di SDGs”. A commentare i lavori dell’ultima edizione del “Private Sector Forum”, organizzato dal Global Compact delle Nazioni Unite, è Paolo Gallo. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italgas ha preso parte all’evento tenutosi a New York in occasione del vertice ONU sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Scopo della kermesse, che ha visto la partecipazione dei vertici europei e delle principali società impegnate sul fronte della sostenibilità, stimolare la collaborazione tra settore pubblico e privato per accelerare il raggiungimento degli SDGs, considerati non solo una sfida etica, ma anche una fonte di opportunità economiche. Sul palco il Segretario ONU António Guterres ha invitato i leader aziendali a investire nella sostenibilità, affermando che ad oggi “non c’è miglior piano aziendale dello sviluppo sostenibile”. Una visione condivisa anche da Paolo Gallo e da Italgas, che dal 2018 è ufficialmente partner del Global Compact.



Italgas, un modello di sostenibilità e inclusione

Ed è proprio grazie ad iniziative come quella delle Nazioni Unite, ha spiegato l’AD Paolo Gallo, che Italgas è riuscita a “raggiungere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, efficientamento energetico e parità di genere”. La società torinese da anni spinge per integrare la sostenibilità nel business a livello strategico, ritenuto il modo più efficiente per creare valore per comunità e territori. Un impegno messo nero su bianco grazie al Piano di Creazione di valore Sostenibile al 2029, che come il precedente basa le azioni di Italgas su tre pilastri: pianeta, persone e partnership. Tra i principali obiettivi dell’azienda, ha ricordato Paolo Gallo a latere dell’evento, “contribuire all'obiettivo di un'economia net zero e alla realizzazione di un mondo migliore”.