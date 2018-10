Nasce Fatture in 1 Click, l’app “antisistema” per la fatturazione elettronica facile e… gratuita!

Fatture in 1 Click è la risposta Cloud all’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2019: una app ideata con approccio Fintech, ossia “Sfruttando i vantaggi della tecnologia per semplificare la vita a imprenditori e professionisti - spiega lo sviluppatore Marco Galli, imprenditore di Lecco - che non devono più dipendere dalle logiche di profitto dei grandi operatori”.

Una “tirannia” che lo ha portato a ideare un vero e proprio gestionale completo, semplice da capire e da usare, disponibile gratuitamente o su abbonamento (5 euro al mese).

Non occorre scaricare o installare nulla: ci si registra con username e password e si può subito cominciare a creare la prima fattura.

“La fatturazione elettronica è un’opportunità per risparmiare tempo e denaro - continua Marco Galli - Io sono un professionista, e volevo cogliere l’opportunità: così mi sono appassionato al progetto di un’app che sfrutta tutte le potenzialità del Cloud, con l’obiettivo di dimostrare che era possibile realizzare davvero un prodotto sicuro, potente e - soprattutto - accessibile a tutti. E con vantaggi che possono venire in mente solo a un utilizzatore finale!”

Per esempio, Fatture in 1 click è l’unica soluzione che gestisce in automatico il “ciclo passivo”, ossia le fatture in entrata dai fornitori.

Punto di forza che si aggiunge agli altri suoi plus:

_la rapidità, bastano 20 secondi per creare una fattura elettronica;

_la praticità, automatizza firma, invio al Sistema di Interscambio, conservazione sostitutiva;

_la completezza, un unico strumento per B2B, B2C e Pubblica Amministrazione; multilingua e multiutente;

_l’assistenza continua e personalizzata, in chat;

_gli smart tools per condividere in tempo reale con il commercialista le fatture e tutti i documenti contabili – nei vari formati, xml e pdf;

_compatibilità universale, si interfaccia con tutti i software usati dai commercialisti: (Zucchetti, Team System, Profis/Sistemi, Osra/B.Point, Wolters Kluwer);

_un potente CRM per gestire scheda cliente, contratto, ciclo fatture, scadenze…



Per informazioni e per visualizzare il video tutorial:



www.fatturein1click.it e facebook.com/fatturein1click