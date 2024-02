Alessandro Borghi, celebre protagonista del film "Le Otto Montagne", è pronto a svelare una nuova dimensione del suo talento nel prossimo film di Alejandro Amenabar, regista cileno già vincitore del premio Oscar, dal titolo "Il Prigioniero" (El Cautivo).

Borghi, attore di grande versatilità, è atteso con ansia anche per la sua partecipazione al prossimo film "SuperSex" incentrato su Rocco Siffredi.

In "Il Prigioniero", assumerà il ruolo di Hasan, il dominante signore di Algeri che trattenne prigioniero lo scrittore Miguel de Cervantes, interpretato da Julio Peña. La notizia è stata confermata da Marina Marzotto, coproduttrice italiana di Propaganda Italia.

Il film, con un budget sostanzioso di 15 milioni di dollari, è destinato a brillare all'European Film Market di Berlino, con le riprese che si svolgeranno in diverse location spagnole, tra cui Valencia, Alicante e Siviglia.

La trama si tuffa nelle radici della poetica di Cervantes, esplorando il periodo cruciale in cui, all'età di 28 anni, lo scrittore fu imprigionato dai Mori ad Algeri. Questa esperienza carceraria, che verrà approfondita nel film, ebbe un impatto profondo sulla creatività di Cervantes, fungendo da fonte di ispirazione per la sua celebre opera "Don Chisciotte".

Alejandro Amenabar, regista pluripremiato, ha un talento distintivo nel portare alla luce aspetti emotivi e narrativi complessi nei suoi film, come dimostrato nei suoi lavori precedenti come "The Others" e "The Sea Inside".

Alessandro Borghi, con la sua capacità di trasformarsi in ruoli diversi, promette di portare un livello di profondità e autenticità al personaggio di Hasan, contribuendo all'atmosfera intensa del film.

Il budget sostanzioso evidenzia l'ambizione del progetto, suggerendo un'attenzione particolare alla produzione e agli elementi visivi che arricchiranno l'esperienza cinematografica.

Le location spagnole scelte per le riprese promettono di conferire al film una ricchezza visiva e una profondità storica, contribuendo a creare un'ambientazione avvincente e autentica.