Addio a Sean Connery, il James Bond più amato di sempre. Lʼattore scozzese nominato cavaliere dalla regina all'Holyrood Palace nel 2000, che in agosto ha festeggiato il suo 90° compleanno, malato da tempo è morto serenamente nel sonno mentre era a Nassau, alle Bahamas.

La notizia della sua morte è stata comunicata dal figlio Jason.

Ritiratosi dalle scene nel 2003, Sean Connery è stato il primo interprete della saga di James Bond, ricoprendo quel ruolo in ben sette film, e nella sua fortunata carriera ha vinto un premio Oscar e tre Golden Globe.

Nei suoi 50 anni di cinema, oltre al ruolo di James Bond, Sean Connery lo ricordiamo anche per il mitico poliziotto irlandese ne Gli intoccabili (che gli è valso l'Oscar), per Caccia a Ottobre Rosso, Highlander, per il terzo episodio di Indiana Jones, per The Rock.

Per Daniel Craig, l'attuale James Bond, Sean Connery è stato "uno dei veri grandi del cinema e sarà ricordato non solo come Bond. Ha definito un'epoca e uno stile. L'ironia, il fascino e l'eleganza che ha portato sullo schermo potevano essere misurati in megawatt; ha contribuito a creare i blockbuster così come li conosciamo adesso. Connery continuerà a influenzare attori e registi per gli anni a venire.

Ovunque sia adesso, spero che ci sia... un campo da golf!"