L’Ufficio Sport di Palazzo dell’Aquila, dopo aver raccolto le adesioni dalla manifestazione d’interesse, pubblicata nei mesi scorsi, per concedere la gestione dell’impianto sportivo polifunzionale di Bastione, ha pubblicato il bando per ricevere l’offerta per ottenere la concessione della struttura, ubicata tra le vie Bastione e Filicusa e inaugurata nei mesi scorsi, al fine di poter avviare le attività previste.

I sette operatori, che avevano manifestato interesse e sono stati giudicati potenzialmente idonei a gestire l’impianto sportivo, dovranno presentare offerta entro le ore 10:00 di giorno 8 giugno. La durata della concessione sarà pari a 10 anni e l’importo a base d’asta è di 148 mila euro. Il 10 giugno la Commissione giudicatrice procederà all'esame delle offerte pervenute col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente.

Il concessionario dovrà assicurare, oltre alla custodia e vigilanza, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i costi; inoltre dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente per un massimo di gg. 10 all’anno l’impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate e a garantire l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.