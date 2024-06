Max Verstappen (Red Bull) nel GP del Canada si è ampiamente rifatto delle difficoltà riscontrate un paio di settimane fa a Montecarlo tornando di nuovo sul primo gradino del podio, precedendo la McLaren di Lando Norris che stavolta, rispetto a quanto accaduto a Miami, è stato danneggiato dall'ingresso della Safety Car. Ritirate entrambe le Ferrari che domenica hanno fatto pure peggio di sabato.

A inizio gara, Verstappen ha seguito il poleman George Russell (Mercedes), con la pioggia che era protagonista. Con il migliorarsi delle condizioni, Norris ha superato entrambi, ma la Safety Car a seguito all'incidente di Logan Sargeant non lo ha favorito: mentre i suoi inseguitori ne approfittavano rientrando subito al box per sostituire i pneumatici, il pilota inglese ha atteso un giro per fare la stessa operazione. L'aver dovuto seguire la Safety, una volta rientrato in pista, gli ha fatto perdere il vantaggio conquistato in precedenza

Verstappen ha gestito la ripartenza e le ulteriori condizioni di pista bagnata con la pioggia che è caduta a intermittenza per tutta la gara, mantenendo il comando anche quando la pista si è asciugata e i piloti sono passati dalle gomme intermedie alle slick. Un secondo ingresso della Safety Car, causato dalla collisione tra Carlos Sainz e Alex Albon, non ha impedito a Verstappen di rimanere in testa.

Il campione del mondo ha mantenuto la leadership fino alla fine, mentre Norris ha ottenuto il secondo posto dopo una serrata battaglia con Russell, che si è accontentato del terzo posto dopo aver superato nel finale il compagno di squadra Lewis Hamilton e l'altra McLaren di Oscar Piastri.

Dietro i primi cinque, troviamo le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, con Daniel Ricciardo, ottavo, che ha ottenuto i suoi primi punti della stagione, a coronamento di quanto aveva fatto vedere sabato nella Q3.

Il compagno di squadra di Ricciardo, Yuki Tsunoda, era anche lui in lizza per arrivare a punti, ma un errore nelle fasi finali dove è finito nell'erba, ha favorito Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che hanno portato un doppio piazzamento nei primi 10 per l'Alpine.

Verstappen, nella classifica del mondiale piloti riprende il largo con 194 punti, con Leclerc secondo a 138 e Norris terzo a 131. Le Formula 1 si prenderanno una pausa di una settimana e le troveremo di nuovo in pista nel weekend dal 21 al 23 giugno sul circuito di Barcellona-Catalogna per il Gran Premio della Spagna.