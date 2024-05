In un'intervista all'israeliana Channel 2, il consigliere per la sicurezza nazionale dello Stato ebraico, Tzachi Hanegbi, ha dichiarato che "i combattimenti a Gaza continueranno per almeno altri 7 mesi" e che l'esercito israeliano adesso controlla il 75% del corridoio Filadelfia, la linea di confine che separa la Striscia di Gaza dall'Egitto, aggiungendo che ciò consentirà di prevenire il contrabbando di armi dall'Egitto.

Il corridoio Filadelfia, una zona cuscinetto all'interno della Striscia di Gaza lunga 14 Km che va dal Mar Mediterraneo fino al valico di Kerem Shalom, è soggetto all’accordo di pace tra Egitto e Israele firmato nel 1979. Israele ne ha lasciato il totale controllo all'Egitto come parte del piano di disimpegno dalla Striscia di Gaza nel 2005.

L'Egitto ancora non si è espresso al riguardo, ma va ricordato che in questo momento al Sisi è in visita ufficiale a Pechino. In precedenza, il Cairo aveva minacciato conseguenze nel caso Israele avesse cercato di controllare quel tratto di confine.

Ma per Netanyahu la sopravvivenza politica è rappresentata dalla guerra permanente con il fine, anche se non dichiarato apertamente ma ben evidente nei fatti, di scacciare dalla Palestina non tanto Hamas quanto l'intero popolo palestinese. Per questo, prosegue l'attacco a Rafah e il massacro di civili, sapendo di poter contare sulla complicità degli Stati Uniti e di altri Paesi europei che non faranno nulla per fermare il genocidio in atto.

Il criminale sionista deve però guardarsi dai pericoli che possono venirgli dai partiti di opposizione e non solo. Yair Lapid, Avigdor Lieberman e Gideon Saar si sono incontrati oggi e hanno deciso di unire i loro seggi alla Knesset come primo passo per un piano d'azione per rovesciare l'attuale governo, attendendosi che anche Benny Gantz, che aveva lanciato un ultimatum a Netanyahu che scadrà la prossima settimana, faccia parte della coalizione.

L'intento è quello di poter dar vita a un nuovo esecutivo, confidando di poter acquisire i voti anche di una parte dei parlamentari del Likud che di Netanyahu non ne vogliono più sapere.