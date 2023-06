Calogero Giancarlo Restivo, poliedrico autore indipendente, continua a stupire e a farsi notare nel panorama artistico italiano e non solo. Quest'anno, il talento di Restivo viene nuovamente riconosciuto con la sua nomination come finalista al quindicesimo premio internazionale de "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" con la sua poesia "Incanto mai detto". Giancarlo Restivo si è distinto nel passato per il suo notevole contributo in svariati campi dell'arte: dalla letteratura alla musica, passando per l'arte visiva e digitale.

Il suo percorso ricco e variegato include la direzione scientifica per Giuffrè Editore e la produzione di numerosi saggi sul cristianesimo e la vita della Chiesa. Conosciuto per la sua trilogia letteraria “Il Destino nelle Sue mani”, che ha conquistato il pubblico diventando in breve tempo un bestseller su Amazon e Google, Restivo ha dimostrato di sapersi districare con maestria in vari ambiti. La sua opera teatrale, contenente la poesia "Nulla è perduto", ha ricevuto un'Attestazione di Merito al Premio Internazionale "Michelangelo Buonarroti".

La sua competenza e il suo talento lo hanno portato a ricevere il Sanremo Music Award alla carriera come cantautore e a vincere il Festival del Libro in Costiera Amalfitana nell'estate del 2022. Questi premi, insieme al suo ruolo come Presidente di giuria all'undicesima edizione del premio letterario nazionale La Rosa d’Oro, ne evidenziano la capacità di eccellere e di influenzare il panorama artistico italiano. Non solo artista, Restivo è un innovatore anche nel campo digitale: ha infatti ideato il primo trofeo al mondo in realtà aumentata.

In ambito imprenditoriale, il suo impegno è indiscutibile. Come presidente di Nuova Organizzazione d'Imprese e consulente per la Sicurezza sul Lavoro, dimostra una capacità unica di unire diversi settori e realtà associative. La sua ultima impresa, la poesia "Incanto mai detto", rappresenta una nuova sfida nel suo percorso artistico. Raggiungere la finale del prestigioso premio "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" è un enorme riconoscimento per Restivo, la cui poesia verrà inclusa nell'antologia del premio. Con un jury di alto profilo, tra cui il poeta Giuseppe Aletti, ideatore della manifestazione, Alessandro Quasimodo, attore, poeta, regista da oltre 40 anni, e Hafez Haidar, accademico emerito e già due volte candidato al Nobel, il premio "Il Federiciano" rappresenta una significativa piattaforma per artisti e poeti. Nel corso degli anni, ha attirato nomi di spicco come Dacia Maraini, Alda Merini, Mogol, Pupi Avati, A.Quasimodo, E. Bennato, A. Jodorowsky, D. Rondoni e molti altri. Il fatto che la poesia di Restivo sia stata selezionata tra le finaliste è un tributo alla sua maestria e talento.

Giancarlo Restivo, con la sua poliedricità e creatività, ha dimostrato di poter esprimere il suo talento in vari ambiti. La sua trilogia letteraria, il suo lavoro come musicista, il suo contributo alla sicurezza sul lavoro, e adesso la sua poesia "Incanto mai detto" rappresentano le molteplici sfaccettature di un talento raro e straordinario.

Rimanendo sempre fedele alla sua passione per la poesia, Restivo ha ottenuto il primo posto al Campionato Italiano di Poesia nel 2021. La sua nuova poesia finalista al premio "Il Federiciano" rappresenta una conferma del suo costante impegno e della sua creatività senza fine.

Restivo è un perfetto esempio di come la versatilità e la determinazione possono portare al successo in vari campi. Oltre alla sua carriera artistica e imprenditoriale, è conosciuto come formatore e consulente per la Sicurezza sul Lavoro, presidente di Nuova Organizzazione d'Imprese e Segretario Generale della squadra sociale Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers.

In attesa dell'annuncio del vincitore del premio "Il Federiciano", possiamo solo aspettare con ansia di leggere "Incanto mai detto" e goderci l'ennesima dimostrazione della maestria artistica di Calogero Giancarlo Restivo. Independemente dall'esito del premio, essere arrivato in finale rappresenta già per lui un riconoscimento significativo, un'ulteriore conferma del suo talento poliedrico.

Concludendo, Giancarlo Restivo continua a sorprenderci e ad arricchire il panorama culturale italiano con il suo inconfondibile talento. Il suo contributo in diverse sfere artistiche e imprenditoriali dimostra la sua innata capacità di adattarsi e di eccellere in tutto ciò che si propone. Continuiamo a seguire con interesse la sua traiettoria, sicuri che ci riserverà altre sorprese.