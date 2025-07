In questi giorni molti media parlano di 54 °C a Siviglia, ma attenzione: si tratta della temperatura della superficie terrestre, rilevata dal satellite Sentinel-3 dell’ESA, non della temperatura dell’aria che sentiamo o leggiamo nei bollettini meteo.

Questi dati si ottengono misurando il calore emesso dal suolo, che può essere ben più elevato rispetto all’aria, specie su asfalto o terreno secco esposto al sole.

Le temperature dell’aria in Spagna, seppur molto alte, non hanno superato i 45° C.

Un dato importante da comprendere per evitare confusione e allarmismi.

Scopri di più sul nostro sito.