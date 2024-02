Regione Puglia sarà presente con il solito importante stand all'edizione 2024 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT),che andrà in scena dal 4 al 6 febbraio alla Fiera di Milano.

Protagonisti gli oltre 100 comuni di una regione impegnata in modo corale a destagionalizzare sempre di più i flussi turistici.

L’offerta, ampia e variegata, di decine di comuni e territori uniti nella proposta turistica verrà presentata no stop nelle conferenze stampa che si svolgeranno nello stand. Sarà un quadro in cui verranno presentati tutti i prodotti, le attrattive, gli itinerari, gli spettacoli e le novità in ogni stagione delle sei province pugliesi nel quale, all’incirca ogni 20 minuti, il microfono passerà a nuovi protagonisti.



L’ampio spazio espositivo di 360 metri quadrati accoglierà le 45 postazioni per i 60 operatori nei quali si svolgeranno ogni giorno mediamente 10 appuntamenti B2B al giorno per ogni singola postazione per un totale di oltre 1000 incontri business nell'arco dei tre giorni in cui si snoderà la fiera.