I residenti della via Guido, strada in terra battuta collegante la riviera di Ponente alla frazione mamertina, potranno ottenere quei servizi da sempre attesi: lo ha assicurato oggi nel corso di una diretta social il Sindaco Pippo Midili, che ha comunicato di aver avviato le procedure per far sì che quella strada privata, ma di uso pubblico, riceva tutta i servizi necessari per renderla non solo transitabile in sicurezza; ma anche funzionale. Ad oggi in quella zona mancano la rete fognaria, il sistema di convogliamento delle acque, i marciapiedi. “Nella giornata odierna – ha detto Midili – gli uffici comunali hanno inviato ai 75 proprietari di particelle di terreno della zona della lettera per ottenere la cessione gratuita di piccole porzioni e poter avviare una progettazione esecutiva per tutti quegli interventi, che sono mancati, in quanto si tratta di piccola arteria privata, seppur ad uso pubblico. Nei mesi scorsi incontrando gli abitanti, alla presenza di alcuni Consiglieri comunali, che sollecitavano attenzione, ci siamo impegnati a trovare una soluzione proponendo la cessione volontaria al Comune della strada per poter nel più breve tempo possibile dar corso ad una progettazione esecutiva, che consenta di intervenire non solo per quel che concerne l’illuminazione e l’impianto fognario, ma anche per il potenziamento del collegamento con l’acquedotto comunale. Una volta che avremo l’assenso, che peraltro ci è stato anticipato, ci attiveremo per dare risposte prima possibile a problemi, che si trascinano da sempre per coloro che vivono in quella strada”.