Negli incontri del lunedì che hanno chiuso la 7ª giornata di Serie A, Torrino e Verona hanno pareggiato 0-0, mentre il Monza ha Vinto sul campo del Sassuolo per 1-0 e la Fiorentina si è imposta in casa per 3-0 sul Cagliari.

A Torino, i granata di Juric, soprattutto per quanto hanno fatto vedere nei primi 45 minuti, hanno perso un'occasione per prendersi i tre punti, mentre a Sassuolo, i padroni di casa hanno sicuramente fatto un passo indietro rispetto alla prestazione di San Siro. La squadra di Dionisi, nel primo tempo ha avuto con Berardi un paio di grosse occasioni per portarsi in vantaggio, ma il portiere Di Gregorio non si è fatto sorprendere. L'undici di Palladino dopo i primi venti minuti ha iniziato a giocare, ribattendo colpo su colpo i tentativi di portarsi in vantaggio dei neroverdi, riuscendo poi a siglare il gol partita al 66' con una bella giocata di Colombo che si ripete poco dopo, ma in quel caso il gol è stato poi annullato dal Var per fuorigioco.

A Firenze, invece, non c'è stata partita. Il match lo ha indirizzato subito dopo tre minuti dall'inizio Nico Gonzalez che, in mischia, mette dentro la palla sfuggita al portiere Radunovic dopo un intervento errato. Poco dopo Milenkovic prova a dare al Cagliari l'opportunità di pareggiare, servendo inavvertitamente Nandez che si trova a tu per tu con Terracciano. Il suo tiro è respinto sulla linea dal giovanissimo esterno destro Kayode, uno tra i migliori della viola. Ed è proprio Kayode che al 21' mette in area un traversone che Dossena, nel tentativo di respinta, finalizza nella propria porta. Nella ripresa, con l'inserimento di Prati e Oristanio, Ranieri (applaudito da tutto il Franchi per i suoi trascorsi con la Viola) riesce a rianimare il Cagliari, ma è un fuoco di paglia, perché i sardi ottengono solo una traversa con Petagna... oltretutto in fuorigioco. Anche i viola cambiano, soprattutto gli esterni con l'inserimento di Kouame e Ikone, e si riprendono il controllo della partita, segnando nel recupero con Nzola (subentrato a Beltran), la rete del definitivo 3-0.

Con questo successo, la Fiorentina si porta al terzo posto in classifica a 14 punti, gli stessi del Napoli con cui giocherà il posticipo domenicale dell'8ª giornata. Il Monza raggiunge in classifica, a 9 punti, il Sassuolo, insieme a Frosinone e Torino, sottolineando così il pessimo avvio della Lazio, in questo momento soltanto 16ª a -11 dalla prima. Il Cagliari rimane ultimo a 2 punti.