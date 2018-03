La cultura africana diventa protagonista di una mostra a Milano fino al 2 aprile

AfricaAfrica ovvero l'Africa come non l'avete mai vista, in una mostra dedicata ad artisti, designer e fotografi provenienti dal "continente nero".

La mostra, allestita presso Palazzo Litta (Corso Magenta 24) a Milano, può essere visitata da giovedì a domenica dalle 12 alle 19.

L’esposizione AfricaAfrica, exploring the Now of African design and photography, è curata da MoscaPartners per la sezione design e MIA Photo Fair Projects per quella fotografica, mentre la programmazione musicale è a cura di Ponderosa Music&Art.