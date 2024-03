Se la prendono con tutto e con tutti, pur di imporre, vietare, comandare. Chi sono? I (post) fascisti che oggi (s)governano l'Italia.

È un continuo inveire - oltre che nei confronti delle opposizioni - contro migranti, famiglie lgbti+, teoria gender, rave party, autovelox, città 30, farina di grilli, carne coltivata, spiagge libere, manifestanti... e chi più ne ha, più ne metta.

Una nenia insostenibile, tanto è ripetitiva e assurda, che rimbalza dai partiti della coalizione di destra-centro ai media che li supportano, cercando ogni volta di giustificare l'ingiustificabile.

L'ultima "puttanata" (impossibile descriverla con altro termine) che i (post) fascisti si sono inventati è stata la crociata anti-Ramadan contro una scuola di Pioltello che, visto l'alto numero di studenti musulmani che la frequentano, ha deciso di sfruttare uno dei giorni a propria disposizione per non fare attività didattica proprio in occasione di tale festività, perché metà degli alunni sarebbe comunque rimasta a casa. La decisione è stata presa quasi un anno fa... a maggio del 2023.

Essendo quel che sono, pensando di sfruttare come ulteriore strumento di propaganda politica una banalissima e giustissima decisione di un Consiglio d'Istituto, i (post) fascisti hanno preso la grancassa e si sono messi a strillare allo scandalo affermando che una scuola si era inventata una nuova festività... oltretutto musulmana, non in linea con le radici cristiane del nostro Paese... radici cristiane che, ovviamente, i (post) fascisti neppure conoscono... ma tant'è.

Leader di partito, ministri, seconda carica dello Stato, ecc. hanno fatto a gara a chi, sulla vicenda, la sparasse più grossa... senza vergogna, senza il minimo pudore... confidando che uno iacometti qualunque, un senaldi d'accatto, gente simile, lo avrebbe sempre e comunque supportato.

Ma il Consiglio d'Istituo dell'Iqbal Masih, questo il nome della scuola, non si è lasciato intimorire, forte anche del sostegno ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in risposta all'invito di visitare l'istituto ricevuto dalla vicepreside Maria Rendani, che lui stesso due anni fa aveva nominato Cavaliere per l'impegno sull'inclusione in classe durante il Covid, ha dichiarato:

"Sono vicino al preside, ai docenti, alle famiglie, alla scuola. Avete il mio sostegno"."Ringrazio il presidente, il suo è un segnale di distensione e di sostegno a tutta la comunità dopo giorni difficili per una vicenda che a questo punto considero chiusa - aggiunge la sindaca Ivonne Cosciotti -. Aspettiamo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che ieri ha annunciato attraverso la stampa l'intenzione di visitare la Iqbal Masih".

Il Consiglio d'Istituto della scuola statale Iqbal Masih di Pioltello ha confermato, durante una riunione svoltasi ieri, la scelta di non svolgere attività didattica il 10 aprile, data di fine Ramadan. Pertanto, la scuola rimarrà chiusa, come deciso in precedenza.

I (post) fascisti di oggi - come i fascisti di ieri - si combattono così, con la forza delle idee e della ragione.