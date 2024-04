Can Yaman, l'attore turco che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, è pronto a vestire i panni di uno dei personaggi più iconici della letteratura italiana: Sandokan, la Tigre della Malesia.

La serie, prodotta da Lux Vide e RTI, è un adattamento dei romanzi di Emilio Salgari e riporterà in tv le avventure del pirata malese che combatte contro il dominio britannico.

Nel cast anche Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, il fedele amico di Sandokan. Can Yaman si è detto entusiasta di interpretare questo ruolo: " Sandokan è un personaggio che ho sempre amato fin da bambino, è un eroe romantico e avventuroso che rappresenta la lotta per la libertà e la giustizia. Sono onorato di poterlo portare in tv e dare vita alle sue avventure".