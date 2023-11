Il giornalista Marcello Strano sarà in giuria all'Accademia Euromediterranea delle Arti per assegnare il Premio Natale 2023 giunto alla sua seconda edizione. Molti artisti, poeti, fotografi e giornalisti parteciperanno al concorso con i loro lavori di pittura, fotografia, poesia in lingua italiana, poesia dialettale, racconti brevi e articoli giornalistici.

Il tema del concorso "Il Natale e ricordi d'inverno" si riferisce alle feste natalizie di ieri e/o di oggi nonché ai ricordi legati ad un inverno particolare da ricordare. La cerimonia di premiazione è prevista il 16 dicembre a Messina. Per partecipare si deve inviare il modulo d'iscrizione all'indirizzo [email protected], entro il 15 novembre.

Marcello Strano è un giornalista, già caporedattore del quotidiano veneto “Il Popolo Veneto”, fondato nel 1921 dal partito popolare italiano di don Luigi Sturzo. Collabora con il quotidiano nazionale Paese Roma, dove scrive di scienze, sport, spettacolo, musica e cinema. Ha partecipato da inviato ai più grandi eventi nazionali e internazionali come Sanremo, Taormina, Roma, Venezia, Berlino e Cannes. Da anni è membro del Virtual Media Room (Sala Stampa) dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood.