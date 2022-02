Il Meteo per questo Weekend vedrà sulla nostra penisola qualche piovasco, poi nella nuova settimana sono attesi forti venti, con una possibile replica dell'evento del 7 Febbraio al Nord-Ovest.

È la coda della tempesta Eunice che si fa sentire in Italia. A livello termico, in ogni caso, non sono previste grosse variazioni, con i valori che si manterranno al di sopra della media tipica.