Un Enea Bastianini (Gresini Racing) in grande spolvero ha fatto registrare il miglior tempo nelle libere del venerdì del GP di Francia, addirittura abbassando il record della pista , realizzato nel 2018 da Johann Zarco, con il nuovo tempo di 1'31.148. Il romagnolo ha fatto meglio di due decimi dell'Aprilia di Aleix Espargaro e di quasi 3 decini della Suzuki di Alex Rins.

Numerose le cadute. Oltre a Mir, Miller e Bastianini sono andati nella ghiaia anche Darryn Binder, Marco Bezzecchi, Luca Marini , Morbidelli e Alex Marquez.

Inoltre, grosso spavento per il dritto alla curva 2 di Zarco (Pramac), che oggi ha comunque chiuso la giornata con un ottimo quarto tempo, davanti a Bagnaia, con la prima delle Ducati ufficiali, Fabio Quartararo (Yamaha) e Brad Binder (Red Bull KTM).

