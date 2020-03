Dopo ondate di numeri e statistiche in ogni canale TV riconosco di avere più domande che risposte e vorrei condividerle qui nella speranza che prima o poi le autorità facciano chiarezza.

Quando sento i numeri dei decessi giornalieri, la connessione immediatamente logica mi dice che queste persone sono decedute a causa del Coronavirus. Poi Borrelli praticamente ogni giorno precisa:

“tutte persone morte CON il coronavirus e non DI coronavirus in attesa di conferma ISS”.

A questo punto mi sorgono altre domande. Prima fra tutte. Queste persone rientrano nei numeri normali di decessi giornalieri in Italia o effettivamente stiamo avendo un incremento nei decessi al di fuori delle normali oscillazioni?

Beh purtroppo una risposta non ce l’ho.

I primi esami delle cartelle cliniche da parte dell’ISS non sembrano dare una risposta definitiva ma gettano molte ombre sui numeri che vediamo quotidianamente.

In questo articolo della RAI si dice che di 355 cartelle fin’ora analizzate 352 avevano patologie gravi o sovrapposte e solo 3 non avevano altre patologie.

Cercando dati dal sito dell’ISTAT ho trovati i numeri di decessi annuali in Italia e una linea di tendenza stagionale. Ad esempio nel 2019 sono decedute 647.000 persone, in media 54.000 persone al mese con una grandissima variabilità stagionale e con picco sempre intorno a Febbraio, specialmente per la fascia over 65. Purtroppo non ho trovato dati mensili ma applicando questa curva a spanne credo si possa arrivare a medie di 70.000 decessi mensili nella stagione invernale.

Ora, alla luce di questi dati e anche delle prime informazione divulgate dell’ISS i miei dubbi restano anche in mancanza di dati ufficiali di comparazione. Lanciano tutti giorni questi numeri ma senza contestualizzarli nel quadro dei decessi normali o totali o comparati con lo stesso giorno/settimana/mese degli anni precedenti.

Insomma prima o poi i numeri chiariranno se abbiamo avuto un incremento di decessi così forte come quello percepito o stiamo vivendo una psicosi globale.