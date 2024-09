In attesa che inizi ufficialmente l’Awards Season, ecco una potenziale graduatoria sulle performance femminili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Quest’anno Netflix punta a monopolizzare questa categoria con 3 produzioni di rilievo: da Emilia Pérez con Zoe Saldaña (in primis) inseguita da Selena Gomez, a His Three Daughters con Natasha Lyonne e soprattutto Carrie Coon, fino a The Piano Lesson con la favorita del momento: Danielle Deadwyler che potrebbe avere l’atteso risarcimento dall’Academy dopo la mancata candidatura a sorpresa nel 2023 per la sua intensa performance in Till - Il coraggio di una madre.

A sfidare lo streamer, Sony Pictures con Tilda Swinton e Fernanda Montenegro, e Searchlight Pictures con una scommessa sulla storica "Baby" di Dirty Dancing, Jennifer Gray che quest’anno potrebbe ottenere la sua prima candidatura per A real pain, il secondo lungometraggio dell’attore/regista Jesse Eisenberg, ma l'outsider secondo Variety potrebbe essere Monica Barbaro per A Complete Unknown.