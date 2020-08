In calo, martedì, il numero dei contagiati in relazione ai tamponi effettuati. Sono stati così solo 403, seppur in aumento rispetto ai 320 di ieri, i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che però è salito a 53.976 (ben 23mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è di 254.636.

Nel dato pubblicato oggi, solo la Valle d'Aosta non registra nuovi casi, mentre Veneto (60 casi) e Lombardia (50) hanno registrato il numero maggiore di contagiati in un giorno, anche se il numero di tamponi fatti dal Veneto è stato di quasi due volte superiore rispetto a quelli della regione confinante.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 15.089, 222 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 58 (lo stesso numero di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 843 (33 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 14.188 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (189 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 204.142, in aumento di 174 rispetto al dato di lunedì. Anche oggi i morti sono 5, con il totale dei decessi che sale a 35.405.