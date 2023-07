Come hai scelto il tuo nome d'arte "Dalia Cremisi" e quali significati o simbolismi sono associati ad esso?

E' stato un cambio necessario. Non è stato facile trovare un nome d'arte efficace ma poi riflettendo su ciò che volevo comunicare con la mia musica, ma anche con la mia persona, direi che è stata la scelta migliore.

Per me significa Maturità, come artista e come persona, mi sento cresciuto come artista, come paroliere ma anche come persona, ho deciso di non nascondere più certi lati di me e di espormi nonostante la fragilità, esattamente come un fiore e questo mostrarmi mi ha reso più forte ed inattaccabile.



Quali sono le differenze tematiche e sonore tra il tuo singolo precedente "Moscerini" e il nuovo singolo "P."?

Sono due canzoni molto diverse, la è personale mentre la seconda è un racconto.

In “Moscerini” ho cercato di portare il mio lato più rock mentre in “P.” ho riportato il mio lato cantautoriale ma cercando sempre di portare in entrambe le caratteristiche principali del sound di Dalia Cremisi.



Cosa ti ha ispirato nella creazione del singolo "P." e quali emozioni o messaggi hai cercato di trasmettere attraverso la tua musica?

“P.” è la mia trasposizione musicale della graphic novel di Fumettibrutti, di cui ho voluto riportare le emozioni che venivano espresse nelle pagine, quindi ho cercato di riportare quel senso di tristezza e voglia di riscatto che la protagonista ha per tutta la storia, con una nota di dolcezza e solidarietà.

In che modo il tuo stile musicale e la tua identità artistica si sono evoluti tra il primo singolo e il tuo ultimo lavoro?



Come è stato il processo creativo dietro il singolo "P." e qual è la storia o il concetto dietro il testo della canzone?

Il processo creativo è partito tutto da quando siamo andati in studio con Giancane, secondo lui la base c'era ma bisognava svecchiare questa ed altre canzoni. Siamo partiti dal registrare una goccia che cadeva (non sto scherzando) e da lì abbiamo iniziato a costruire attorno un suond di sola elettronica. Tornati a casa abbiamo deciso di proseguire per quella strada ed abbiamo buttato giù tutti gli arrangiamenti che avevamo scritto e li abbiamo rifatti da capo. Per quanto riguarda il testo ho semplicemente riportato e/o adattato alcune frasi prese dalla grapich novel di Fumettibrutti, erano già forti così ed ho cercato di portarle in metrica mantenendo lo spirito e le emozioni che la fumettista voleva trasmettere.

Il brano "P." di Dalia Cremisi si presenta come un'emozionante e coinvolgente trasposizione musicale della graphic novel di Fumettibrutti, offrendo un'esperienza musicale intima e profondamente sentita. La scelta di ispirarsi a un lavoro letterario ha dato vita a una canzone che va oltre il semplice racconto, ma riesce a catturare l'essenza delle emozioni e del messaggio della protagonista.

Il nome d'arte "Dalia Cremisi" ha un significato evocativo e simbolico, rappresentando la maturità artistica e personale dell'artista. Questo nome sembra essere la giusta espressione di un percorso di crescita e autenticità, in cui Dalia ha deciso di mostrarsi senza maschere, accettando la propria fragilità e diventando più forte grazie a questa esibizione sincera di sé.