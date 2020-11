Circa 200 sostenitori di Trump, in parte armati di fucili e pistole, si sono ammassati davanti a un edifico di Phoenix, in Arizona, in cui si stava effettuando il conteggio delle schede elettorali delle votazioni del 3 novembre, perché si era sparsa la voce, infondata, che i voti assegnati a Trump non venissero contati.

trump's Proudest gun totting terrorist protest outside Maricopa County Elections Dept in Phoenix, sparking unrest. trump's gun totting terrorist only want their vote 2count. This is USA MOVE 2trump's Home Country Scotland or Germany! https://t.co/NrtJ5toNRK — Diana Adams (@2DianaAdams) November 5, 2020



A Detroit, ma in quel caso il numero di persone era di solo poche decine, è accaduto lo stesso. Altre manifestazioni sono registrate anche in altre città... ma in senso opposto, in funzione anti Trump, come ad esempio a Minneapolis.

Fino a sabato prossimo, sono state annunciate un centinaio di manifestazioni, dopo che Donald Trump ha iniziato ad accusare che vi erano stati dei brogli nel conteggio dei voti e dopo che, per sostenere questa tesi, Rudy Giuliani, l'avvocato di Trump, ha annunciato azioni legali parlando di schede a favore di Biden intestate a persone decedute, schede a favore di Biden comparse dal nulla e altre accuse di questo tenore... senza fornire alcuna prova.

.....there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020



Tutto questo perché, dopo aver assurdamente annunciato la vittoria mentre ancora si stava effettuando il conteggio delle schede in numerosi Stati, nonostante fosse ancora lontano dalla fatidica soglia dei 270 delegati, Trump non vuole arrendersi all'idea di aver perso le elezioni e, non avendo ottenuto il consenso nelle urne, adesso scatena il suo "esercito", anche se non è ben chiaro quale sia il suo intento.

Forse pensa che minacciare o causare una rivolta popolare possa permettergli di rimanere in carica per un altro mandato? Oppure pensa di poter invalidare il voto e far ripetere le elezioni? Oppure di trovare una sponda in un qualche tribunale compiacente per ribaltare l'esito del voto? Oppure di far effettuare di nuovo il conteggio negli Stati in cui non ha vinto rimandando il riconoscimento della vittoria di Biden all'infinito?

In questo momento a Biden, in base ai risultati dei conteggi in atto che stanno andando per le lunghe a causa del numero di voti arrivati per posta, mancano meno di venti delegati per ottenere la vittoria e diventare il presidente "eletto" degli Stati Uniti, in attesa di entrare in carica il prossimo gennaio. Un margine che si colmerà nelle prossime ore.

E nelle prossime ore capiremo se l'esito del voto sarà accettato democraticamente o meno da Trump e dal suo esercito.