Torna l'allarme Covid negli Stati Uniti, a causa di una nuova ondata di contagi legata al diffondersi della variante Delta. Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha espresso tutta la sua preoccupazione al riguardo, dichiarando che gli Stati Uniti "non sono ancora fuori dai guai".

Infatti, i numeri della pandemia in Usa relativi a nuovi casi, ricoveri e decessi sono di poco inferiori rispetto ai picchi del passato. I dati del 21 luglio indicavano 41.310 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, il 171% in più rispetto alla media delle ultime due settimane che tra l'altro, con i 249 decessi di ieri, vede aumentare del 42% anche la mortalità.



Tanto è il livello di preoccupazione che l'amministrazione Biden potrebbe rivedere le linee guida sull'uso delle mascherine, raccomandandone nuovamente l'obbligatorietà in diversi casi, anche per i vaccinati.

Ieri, i CDC hanno reso noto i dati di un rapporto che indica che nel corso del 2020 l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è diminuita di un anno e mezzo, passando da 78,8 anni nel 2019 a 77,3 anni: è il calo più elevato mai registrato dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il rapporto attribuisce la significativa diminuzione dell'aspettativa di vita all'aumento dei decessi causato dal Covid-19.