Continuano a migliorare le condizioni di salute del Papa dopo la recente operazione di laparotomia, in base a quanto comunicato nella nota di venerdì diffusa a fine mattinata dalla Sala Stampa Vaticana.

Il Pontefice, dopo aver fatto colazione, "ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro". Per l'équipe medica del Gemelli, il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare.

Nel pomeriggio di ieri, dove ricorreva la solennità del Corpus Domini, il Papa ha ricevuto la comunione e poi ha telefonato alla mamma del bambino che lui stesso ha battezzato durante il secondo ricovero di fine marzo scorso per una bronchite infettiva, in occasione della visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli.