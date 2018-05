A Spasso con ABC, Un Altro Sguardo 2018: la città di Roma raccontata agli studenti tra Storia e Memoria

Con la partecipazione speciale di

Donatella Finocchiaro

Roma 8 maggio 2018, 9.30 – 17.00

Siti unici che, con il susseguirsi delle vicende storiche, sono diventati nel corso del tempo cornice di avvenimenti da tramandare di generazione in generazione, in particolare per gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio che, in una giornata unica fuori dalle aule, avranno l’occasione di visitare il quartiere ebraico con Largo 16 ottobre 1943, Via Caetani e i Mercati di Traiano, per conoscere da vicino la storia e anche la bellezza della città.

Per A Spasso con ABC, Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale, l'8 maggio 2018 Roma torna protagonista, con i suoi percorsi che narrano storie di vita vissuta, con i suoi luoghi ricchi di memoria, il prezioso patrimonio artistico in grado di raccontare, a distanza di pochi metri, la stratificazione sociale e l'alternarsi dei periodi storici di una città unica a mondo, valorizzandone la grandezza.

Gli studenti partiranno la mattina dal quartiere ebraico con l'introduzione e i saluti di Rossella Veneziano, Vicepresidente dell’Istituto Pitigliani-Centro Ebraico Italiano, Marcello Pezzetti, Direttore Fondazione Museo della Shoah e Giovanna Pugliese, Coordinatore Progetti Scuola ABC.

Alle 11.30 a Largo 16 ottobre 1943, l'attrice Donatella Finocchiaro attraverso le letture tratte da PORTICO D'OTTAVIA n. 13 DI ANNA FOA racconterà la tragedia a cui l’intitolazione della piazza rende omaggio: il "sabato nero" del ghetto di Roma, quando alle 5.15 del mattino le SS invasero le strade del Portico d'Ottavia e rastrellarono e deportarono 1.024 persone, tra cui oltre 200 bambini.

Successivamente a Via Caetani sarà il giornalista e scrittore Giovanni Bianconi a offrire agli studenti un inedito sguardo attraverso cui leggere la nostra storia recente, nel luogo dove il 9 maggio 1978 fu trovato il corpo esanime di Aldo Moro al termine di un sequestro durato 55 giorni da parte dei terroristi delle Brigate Rosse.

In un viaggio a ritroso nella memoria, gli studenti concluderanno la giornata ai Mercati di Traiano, con saluti istituzionali di Lucrezia Ungaro, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Responsabile del Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano, e la visita guidata alla mostra “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa”: uno speciale “racconto” che si sviluppa attraverso statue, ritratti, decorazioni architettoniche, calchi della Colonna Traiana, monete d’oro e d’argento, modelli in scala e rielaborazioni tridimensionali, filmati: una sfida a immergersi nella grande Storia dell’Impero e nelle storie dei tanti personaggi che l’hanno resa possibile.

A Spasso con ABC, iniziativa promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PORFSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.

Si ringrazia la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Roma Capitale.