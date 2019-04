Afghanistan: come i militari italiani hanno celebrato la Pasqua

È stata una Pasqua trascorsa in missione quella dei militari del contingente italiano dispiegati ad Herat e a Kabul. I militari italiani hanno partecipato ai riti iniziati venerdì santo con la Via Crucis e poi prendendo parte alla Messa nel giorno di Pasqua.

La Santa Messa a Herat, sede del Comando della TAAC-West, a guida italiana, è stata officiata da Don Antonio Cassano, il Cappellano Militare del Contingente Italiano; erano presenti i rappresentanti delle altre nazioni della Coalizione presenti a Camp Arena.

Invece a Kabul, sede del Quartiere Generale di "Resolute Support" la Messa è stata celebrata da Padre Giovanni Scalese, Capo della Missione Cattolica in Afghanistan.

Nel corso delle celebrazioni religiose c'è stato anche un pensiero per i Militari Italiani e quelli della Coalizione caduti in missione. Un pensiero davvero commosso a tutti quei militari che hanno sacrificato la loro vita per difendere e proteggere il popolo afgano.



